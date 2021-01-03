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板橋地下水管破裂原因曝光 今晚搶修完成明早恢復

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北市板橋區民生、中山路口地下自來水管昨突然破裂，自中山路到民生路一段30巷口的民生路段，目前仍維持3線道封閉，預計明日清晨外側兩車道可恢復通行。記者吳亮賢／攝影
新北市板橋區民生、中山路口地下自來水管昨突然破裂，自中山路到民生路一段30巷口的民生路段，目前仍維持3線道封閉，預計明日清晨外側兩車道可恢復通行。記者吳亮賢／攝影

新北市板橋區民生、中山路口地下自來水管昨突然破裂，除造成路面滲水，更影響周邊1.5萬戶、超過2萬人民生用水。經連夜搶修，板橋區長范姜坤火表示，已找到管線破裂位置，研判為管線過於老舊、焊接點破裂，最快將於今晚焊接完成，明清晨5點，民生路往中和方向即可開放兩線道通車。

范姜坤火指出，經自來水公司調節，受影響戶數昨晚已恢復供水，但水壓有調降，水量可能較低。今下午3點20分已找到水管破裂位置，因管線使用已超過30年，初判為焊接地點鏽蝕，才導致破裂。

范姜坤火表示，目前管線搶修進度已達三分之二，預計晚間就可完成，另因施工，目前自中山路到民生路一段30巷口的民生路段，仍維持3線道封閉，並採對向1調撥車道，預計明日清晨5點，民生路往中和方向的外側兩車道可恢復通行，內側一車道持續封閉施工。

車道

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