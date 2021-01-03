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台南北門蘆竹溝光電與住戶一街之隔 居民：乞丐趕廟公

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
憂台南北門蘆竹溝四處可見白色抗議布條，反對光電進駐。記者謝進盛／攝影
憂台南北門蘆竹溝四處可見白色抗議布條，反對光電進駐。記者謝進盛／攝影

政府推動綠能，濱海的台南北門蘆竹溝，某光電業者在當地聚落南側租用約20公頃魚塭地投入魚電共生，正大肆整地，因與村落僅一街之隔，居民怒批，生存受威脅，好像是「乞丐趕廟公」，罔顧住民生存權。

沿著台61線蘆竹溝交流道西行往不到1公里的蘆竹溝漁港，沿途可見白色抗議布條，居民日前自組自救會捍衛家園，前後三次阻擋施工，去年還動員前往台南市政府、議會陳情，最近業者施工動作似乎放緩，能否持續施工，仍待觀察。

居民無奈說，為保護養殖產業，台南市政府允諾光電發展不得超過台61線以西，然61線以西的蘆竹溝，卻有業者購進大筆閒置漁塭地，循「嚴重地層下陷地區內不利耕作得設置綠能設施之農業用地範圍」規定，強行開發光電廠。

「至少有8成以上蘆竹溝人反對！」自救會成員說，他們大都以養蚵為業，漁塭透過潮汐直接與潟湖、蚵田連通共用水源，養蚵最重視水質穩定，工程前後對水溫、水質必定造成影響。

台南市政府經發局則說明，主要是當初業者是搶在市府2017年市府頒布開發範圍前即取得核准，才會出現此特殊情形，施工核可是中央發的，屬中央權責，市府持續要求業者須開說明會與地方溝通才能持續施工。

台南北門蘆竹溝居民指著日前整地的魚塭將成為光電廠，與住戶僅一街之隔，憂心不已。記者謝進盛／攝影
台南北門蘆竹溝居民指著日前整地的魚塭將成為光電廠，與住戶僅一街之隔，憂心不已。記者謝進盛／攝影

自救會 水質 北門

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