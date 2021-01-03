烏來停車場元旦連假每天客滿 今下午3時後有望紓解

元旦連假最後一天，雖氣溫仍低，但暖陽高照天空，是適合出遊的好天氣，新北市烏來區立體停車場更連續三天在「新北市景點人潮儀表板」上亮起黃燈，顯示滿位，停車場人員表示，前兩天一路塞到晚上，今天是收假日，狀況有望減緩，但仍預估要到下午3時後，人潮才會較少。

新北觀旅局長張其強表示，連假期間天氣狀況都不錯，尤其烏來區有溫泉、內洞森林遊樂區，適合戶外休憩，因此人潮都相當多，烏來停車場也連續三天在人潮儀表板上顯示滿位。

張其強說，目前烏來老街遊客均多，但都有警力在場，並協助停車場秩序，交通維持順暢，因目視估計，人潮並未超過每二平方公尺一個人的標準，經討論，未構成群聚，且遊客保持移動，均戴口罩，暫不發布人潮眾多警示。