游錫堃轉貼文竟遭陽管處刪 水牛伯周一再上山關心水牛

陽明山擎天崗水牛日前集體暴斃，引發社會各界關注，這幾天寒流，大家也持續關心虛弱水牛的身體狀況，有「水牛伯」封號的立法院長游錫堃，透過幕僚與長期關心水牛的學者聯繫，表示周一上午將上陽明山，再度關心陽明山上的水牛狀況。

游錫堃昨天在臉書貼出他周六上擎天崗的照片，並貼文表示，「水牛生活環境應會改善，希望你們(水牛)都能不冷不餓，永遠是快樂而健壯的牛！水牛伯祝福你們！」愛牛人士轉貼游錫堃的發文到「發現陽明山」臉書粉專，竟遭粉專管理員刪文，網友則在底下留言「這下刪到大條的了」。