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游錫堃轉貼文竟遭陽管處刪 水牛伯周一再上山關心水牛
陽明山擎天崗水牛日前集體暴斃，引發社會各界關注，這幾天寒流，大家也持續關心虛弱水牛的身體狀況，有「水牛伯」封號的立法院長游錫堃，透過幕僚與長期關心水牛的學者聯繫，表示周一上午將上陽明山，再度關心陽明山上的水牛狀況。
游錫堃昨天在臉書貼出他周六上擎天崗的照片，並貼文表示，「水牛生活環境應會改善，希望你們(水牛)都能不冷不餓，永遠是快樂而健壯的牛！水牛伯祝福你們！」愛牛人士轉貼游錫堃的發文到「發現陽明山」臉書粉專，竟遭粉專管理員刪文，網友則在底下留言「這下刪到大條的了」。
長期關注陽明山上水牛健康的文大森林暨自然保育學系助理教授胡正恆說，游錫堃也透過辦公室顧問表達游錫堃明天周一上午10點，將再度上陽明山擎天崗探訪水牛，他與其他學者會透過這次的機會，向院長報告，目前觀察到的水牛狀況，以及陽管處架設的圍籬等設施恐引發的影響。
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