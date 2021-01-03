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南門市場明年初舉辦上梁典禮 北市超前部署招募技術工
台北市知名且具規模的南門市場，為台北市近年來力推「傳統市場改建」的重要一環，舊大樓於去年10月8日拆除、11月17日動土典禮，目前正展開連續壁施工作業。考量新冠肺炎恐使缺工潮湧現，北市新工處超前部署於去年5月進行國內徵才、7月申請外籍營造工，並加強工區防疫政策，確保期程能如期於2022年1月14日舉辦上梁典禮及後續工程。
新工處工務科長蕭志龍表示，嚴冬之際，全球新冠肺炎COVID-19疫情持續上升，近期台灣更中斷253天本土零確診紀錄，國內目前雖無社區除染，建築工地也無明確傳播風險，但仍嚴格落實防疫作業，在戶外設置分區休息區，並配合定期環境清潔、消毒，讓疫情對南門市場改建工程的影響降到最低。
新工處工務科大運工務所主任詹名成表示，營建業嚴重缺工問題時有所聞，主因為工程案件增加、年輕人不願投入辛苦又危險的營建業，勞動能量逐漸老化、減少。本工程施工團隊研判今年上半年將出現嚴重缺工潮，因此提前在去年5月進行國內徵才、7月申請外籍營造工。
詹名成強調，儘管額外徵才，但絕非使用「廉價勞動力」增加職業災害發生的風險，而是招募從事營造業多年的技術工，才能在推動工程的同時，保持相當的施工品質，同時配合防疫措施，讓工人能以最佳狀態，安全在工地作業
詹名成表示，未來也將持續關注工程周遭環境及條件變化情況，隨時依照情勢應變，並請工程專管、監造、及統包團隊要求廠商嚴格管控工進、品質，並在符合法規的前提下，要求工班增加工時並增派機具進場施工，以便如期如質於2022年1月14日舉辦上梁典禮及後續整體工程。
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