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東京都請求再宣布緊急狀態 日政府考慮這兩點尚未同意

小碧潭旁國有地遭占多年 新北綠家園美化添綠地

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店區中央三街西北側面積約33坪的國有住宅區土地長期遭占用，圖為綠美化後現況。圖／新北市城鄉局提供
新店區中央三街西北側面積約33坪的國有住宅區土地長期遭占用，圖為綠美化後現況。圖／新北市城鄉局提供

緊鄰新店區小碧潭公園，中央三街西北側面積約33坪的國有住宅區土地，長期遭鐵皮屋及停車占用，環境髒亂，經新北市府違章建築拆除大隊以新北美樂地專案會勘後，採新北綠家園專案，由新店區公所辦理簡易綠美化，日前完工，為新店增添一處鄰里綠地。

新北市城鄉局長黃國峰指出，此次綠美化基地面積計33坪，拆除大隊先以新北美樂地專案拆除違占鐵皮屋，續由區公所施作硬體工程及市府綠美化環境景觀處協助種植草皮，將原先遭占用髒亂的國有地，轉變為芳草如茵的小型鄰里綠地，改善新店區鄰里風貌，也為人口密集的新店地區提供更多綠地空間。

黃國峰表示，新北綠家園專案是市府各機關長期合作，針對閒置公有土地辦理簡易綠美化，執行9年來已完成超過320處、面積202公頃綠美化，成果豐碩。

城鄉局綜合規劃科長陳柏君表示，此案國有地遭鐵皮屋占用多年，拆除違占鐵皮屋後，納入新北綠家園專案，除草皮綠化，更改善原先停車占用問題，轉變為舒緩身心的鄰里綠地空間，將由新店區公所委託里長進行維護管理。

新店區中央三街西北側面積約33坪的國有住宅區土地長期遭占用。圖／新北市城鄉局提供
新店區中央三街西北側面積約33坪的國有住宅區土地長期遭占用。圖／新北市城鄉局提供

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