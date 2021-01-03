小碧潭旁國有地遭占多年 新北綠家園美化添綠地

緊鄰新店區小碧潭公園，中央三街西北側面積約33坪的國有住宅區土地，長期遭鐵皮屋及停車占用，環境髒亂，經新北市府違章建築拆除大隊以新北美樂地專案會勘後，採新北綠家園專案，由新店區公所辦理簡易綠美化，日前完工，為新店增添一處鄰里綠地。

新北市城鄉局長黃國峰指出，此次綠美化基地面積計33坪，拆除大隊先以新北美樂地專案拆除違占鐵皮屋，續由區公所施作硬體工程及市府綠美化環境景觀處協助種植草皮，將原先遭占用髒亂的國有地，轉變為芳草如茵的小型鄰里綠地，改善新店區鄰里風貌，也為人口密集的新店地區提供更多綠地空間。

黃國峰表示，新北綠家園專案是市府各機關長期合作，針對閒置公有土地辦理簡易綠美化，執行9年來已完成超過320處、面積202公頃綠美化，成果豐碩。