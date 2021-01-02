龍洞灣區隔水域遊憩、漁船作業範圍 盼今夏別重現亂象

東北角去年夏天成熱門水上樂園，部分潛水、立式划槳業者在龍洞灣帶領遊客進入漁船航道區，引發漁民懸掛白布條，甚至集結漁船航行到潛水熱點表達不滿。東北角風管處邀相關單位會商後，達成龍洞漁港前方部分水域禁止遊憩活動共識，預定今年6月前完成法定程序，設置告示牌，防止紛爭重演。

去年上半年受新冠肺炎疫情影響，旅遊市場急凍。行政院評估國內疫情緩解，推動防疫新生活，6月7日「全台大解封」，國內旅遊大爆發，東北角水域活動熱門，龍洞灣湧入戲水人潮。

東北角風管處表示，為讓傳統漁業、水域遊憩活動共榮發展，2005年曾公告龍洞灣灣域兩側為潛水專區，中間是漁船航道，兩大族群彼此尊重，相安無事。去年有部分外地來的自由潛水、立式划槳業者，因為不熟悉龍洞灣場域管理方式，帶客穿梭漁船航道區，引發漁民反彈。

漁民指責潛水客在航道游來游去，漁船撞到要算誰的過失？10多艘漁船8月9日上午航行龍洞灣，在船上掛白布條表達抗議。

東北角風管處8月20日、28日和9月16日邀集海委會海巡署、新北市政府、貢寮區公所、貢寮區漁會及水域遊憩活動業者，研商龍洞灣水域遊憩活動與漁船作業範圍重疊衍生的安全問題。