國旅夯東北角違停都難 龍洞建停車場鼻頭隧道讓人好走
新冠肺炎疫情讓旅遊市場重新洗牌，去年夏東北角景點假日車潮多到「連違停都很難」，鼻頭隧道兩端的鼻頭、龍洞是「重災區」。東北角風管處今年將把龍洞土地公廟旁的綠地改成停車空間，公路總局因應會有越來越多遊客走進鼻頭隧道，也將改善步行環境，希望今夏亂象減緩。
東北角原本就是夏季旅遊熱門去處，去年受疫情影響，許多人無法出國旅遊，國旅市場三級跳，東北角台2線沿途知名景點假日車潮不斷，人滿為患。
鼻頭角步道稜谷線本就迷人，加上聽濤營區吸引大量遊客造訪。由於當地停車位有限，假日時台2線、鼻頭路停滿車，店家和住戶出入不便叫苦連天。
市議員林裔綺說，地方人士曾建議在鼻頭隧道西口興建立體停車場，經評估並不可行，因無其他地點適合開闢停車場，建議東北角風管處在較開闊的龍洞灣海岸增設停車位，再引導遊客走回鼻頭。
東北角風管處表示，龍洞灣台2線旁土地公廟旁有一大片綠地，明年將發包改成停車空間，約可提供140個停車位。新停車場會盡量維持綠地景觀，不會全灌上水泥；為免造成肢體障礙人士或穿高跟鞋遊客不便，也不會鋪設植草磚。
公路總局第一區養護工程處基隆工務段長張育瑋說，鼻頭隧道內兩側「步道」是供維修使用，不開放民眾通行。因應遊客通行現況，除定期辦理清洗，也會全面整理隧道照明和線路，改善步行環境。
張育瑋說，鼻頭隧道西口外靠漁港側的路旁步道，因為常有車輛違停，不堪輾壓受損，多次回填又被壓壞。過去用反光錐阻隔無效，後續會用塊狀護欄圍阻，再用透水粒料填平步道，方便民眾行走。
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