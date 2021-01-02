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瑞芳老街推瓶燈工藝 盼來年辦瓶燈節取代停辦的火把節

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
瑞芳老街文化觀光推展協會理事長趙子萍（左）和總幹事柯瑞和推動瓶燈工藝，盼舉辦瓶燈節取代已停辦的火把節。記者邱瑞杰／攝影
瑞芳老街文化觀光推展協會理事長趙子萍（左）和總幹事柯瑞和推動瓶燈工藝，盼舉辦瓶燈節取代已停辦的火把節。記者邱瑞杰／攝影

新北市發生八仙塵爆事件後，「明火」活動受限制，瑞芳火把節也停辦。瑞芳老街文化觀光推展協會不讓祈求平安活動告吹，這兩年積極推廣「瓶燈」工藝，舉凡酒瓶、油瓶、奶瓶或小魚缸、集魚燈等玻璃器皿，全可做成瓶燈，希望將來能舉辦瓶燈節取代火把節，恢復地方盛事。

位在瑞芳火車站後站的瑞芳老街曾1日4市，每天不同時段迎接不同消費客群，相當熱鬧。後來因煤礦產業沒落，加上前站商機崛起，人潮散去。

瑞芳老街觀光協會理事長趙子萍說，地方人士為了復甦老街成立協會，以群體力量改造老街，吸引青年人創業注入活水，並提案引進公部門資源，開辦展演活動及手作課程，豐富在地文化。

經過多年努力，老街森憩憩手作坊、保雲芋圓、石讓食堂和金牛餃牛肉麵等特色店家，各自吸引忠實顧客上門，讓瑞芳老街重現榮景。今年受疫情影響，瑞芳、九份觀光客大幅流失，協會和商家又得努力設法突圍。

協會總幹事柯瑞和說，過去幾年舉辦瑞芳火把節，成為在地年度盛事，後來考量明火安全問題停辦。辦火把節的用意是祈求平安，協會近幾年力推瓶燈製作，希望不久的將來可辦瓶燈節，號召民眾持瓶燈上街，祈求平安。

柯瑞和出示多款玻璃瓶燈，從小小至牛奶空瓶到各種方形、圓形空酒瓶，甚至超大的報廢的聚魚燈，都是創作瓶燈的材料。瓶身可用不同顏料彩繪、蓋印，也可噴砂繪圖，接著在瓶內安裝燈飾就完成。協會近期將在老街6處地點，用各種瓶燈布置，讓更多人欣賞瓶燈之美。

瑞芳 老街

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