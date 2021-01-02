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北市PM2.5改善有成 防制區晉級與花東同

中央社 / 台北2日電

北市環保局表示，連3 年PM2.5符合國家標準，經環保署公告，北市PM2.5元月起由三級防制區晉升為二級防制區，與花東地區相同。

台北市環保局表示，依環保署最新公布的全台細懸浮微粒（PM2.5）標準檢測結果顯示，北市PM2.5年均濃度由103年19.6μg/m3改善至去109年1-11月的12.1μg/m3，且連續3年PM2.5符合國家標準，經環保署公告北市PM2.5元月起，由三級防制區晉升為二級防制區，與花東地區相同。

環保局表示，空品一級防制區為國家公園及自然保護（育）區、二級防制區為一級防制區外，符合國家空氣品質標準的區域，三級防制區為未符合的區域。北市106至108年PM2.5年平均濃度符合國家空品標準（15μg/m3），且3年之PM2.5，24小時累積第98%高值平均濃度亦符合國家空品標準（35μg/m3），環保署判定由三級防制區晉升為二級，象徵空品改善有成效。

環保局表示，北市成績為六都第一且接近美國標準（12μg/m3），改善幅度達38.3%。

環保局表示，透過「低污染、綠運輸、區域聯防」三大面向，齊力執行多元化的空氣污染管制方案，如率全國之先公告加嚴鍋爐硫氧化物排放標準，由300 ppm降至50ppm，汰除高污染重油鍋爐。以及淘汰二行程機車、推動電動機車、電動公車、打造電動車輛友善環境等

此外，北市引進24部具抑制街道揚塵的小型掃街車、補助柴油車汰舊換新、加裝濾煙器、促餐飲油煙防制設備平均效率達85%、協調松山機場航空燃油硫含量減量等。

環保局表示，未來除持續削減PM2.5外，也將加速臭氧改善，包含更新北市三座焚化爐空污防制設備、施行全國第一個都會型「空氣品質維護區」3站6處等。

PM2.5 環保署 空氣品質

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