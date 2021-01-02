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新北板橋水管爆裂搶修 漏夜縮小範圍尋找漏點

中央社 / 新北2日電
新北市板橋區民生路幹道昨晚因自來水管破裂，自來水公司派員開挖找尋滲漏點，影響2.1萬戶。 聯合報系資料照記者王長鼎／翻攝
新北市板橋區民生路幹道昨晚因自來水管破裂，自來水公司派員開挖找尋滲漏點，影響2.1萬戶。 聯合報系資料照記者王長鼎／翻攝

新北市板橋區中山路與民生路口發生自來水管漏水，自來水公司開挖一整天至晚間尋找漏水點未果。市長侯友宜前往關心，水公司12區管理處長邱憲龍說，已縮小範圍積極尋找漏水點。

新北市板橋區中山路一段、民生路交叉口，位於台64快速道路下方，1日深夜約11時發生路面滲水。板橋區公所接獲通報，轉通知台灣自來水公司，今天清晨5時許開挖搶修，尋找自來水管爆裂地點。

市府工務局長詹榮鋒、板橋區長范姜坤火、市府災害防救辦公室、台灣自來水公司第12區管理處長邱憲龍、市府水利局等單位都進駐前進指揮所，市警局則抒解交通、調撥車道。

板橋區長范姜坤火在現場協調水公司輸送民生用水，區公所設置有9處地點提供用水，他告訴記者，如各單位與鄰里有需求，隨時機動性送水。

市長侯友宜下午親自前往工地現場關心搶救進度；工務局長詹榮鋒表示，道路管制中心監控組通報，漏水地點位於板橋區民生路一段單號側，靠近中山路口。

工務局初步調查，漏水自來水管為1200mm幹管，影響範圍用戶數約1萬2000戶。調查周邊地圖與相鄰地下管線單位有中華電信、瓦斯、汙水幹管。

記者現場觀察，開挖搶救現場在快速道路橋墩附近深掘，並將地下的自來水抽上地面，一旁的挖土地、怪手、小山貓都在待命。不過，自來水公司今天清晨3時41分降壓止水，5時14分開挖搶救，尋找漏水點才能修復。

自來水公司12區管理處長邱憲龍晚間7時許告中央社記者，現場仍在尋找漏水地點。當地自來水幹管為民國77年埋設，因為興建快速道路於民國84年曾遷移修改幹管，周邊也有水泥保護層等。

邱憲龍分析，因為管線年代久遠，且受到氣候低溫，民生用水減少，幹管內整體水壓變化容易造成水管破裂滲漏。目前仍在積極抽排水，尋找漏水點持續探挖。

邱憲龍說，整體影響2萬1000戶是因為為搶修工程，降低水壓之故。自來水公司目前已經縮小挖掘範圍，鎖定可能的漏水點，希望儘速修復，降低民生用水與交通衝擊。

漏水 侯友宜

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