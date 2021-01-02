疑避寒覓食 陽明山水牛闖菜園中「山豬吊」

台北市陽明山野化水牛接連死亡，引起外界關注，今天一隻水牛跑到陽明山平等里，誤踩陷阱，被「山豬吊」困住，北市動保處人員據報趕往救援時，牛已經脫困，目前暫時將牛栓住，等專家進一步檢查水牛是否受傷。

平等里長徐明忠說，野牛是跑到里民的菜園，由於平時會有山豬、山羌跑下來，會偷吃菜，因此菜園中設有陷阱，這隻野牛誤踩到俗稱「山豬吊」的陷阱，後腳被困住。

徐明忠指出，里內和水牛常常出沒的地點相隔約1公里，不過每年這時時候，水牛都會下來，可能是避寒或覓食，其實今年下來的次數不多，以前曾經一次來四，五頭，他希望還是把牛集中管理比較好，可以讓牛得到較好的照顧。

陽管處主秘張順發表示，水牛會到菜園造成農損或跑到道上會造成安全問題，因此沒有圍籬設施勢，這類情況可能會常發生，這需要跨領域的專家一起討論，才能解決。