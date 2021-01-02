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板橋自來水破管搶救中 約2萬戶沒水可用

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，預計2萬戶無水可用。圖／何博文團隊提供
新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，預計2萬戶無水可用。圖／何博文團隊提供

元旦連假第2日，新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，板橋區長范姜坤火指出，目前開挖搶修中，不過尚未找到洩漏點，預計影響約2萬戶。

范姜坤火說，昨深夜接獲民眾報案，指板橋民生路、中山路口路面出現滲水狀況，今凌晨5點就開挖搶修，目前已成立前進指揮所並找出漏水點，另也準備8個供水點讓民眾取水，相關位置將公布在公所網站上。

新北副秘書長朱惕之表示，自來水公司正處理中，目前初步判斷水幹管可能有漏水，現在正在找漏水，找到後才能預估搶修完畢的時間。

民生路與中山路口自來水管線正在施工，交通管制部分，占用民生路往中和方向道路（管制民生路段自中山路到民生路一段30巷口3線道），另民生路往板橋方向單線雙向通行。

新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，預計2萬戶無水可用。圖／何博文團隊提供
新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，預計2萬戶無水可用。圖／何博文團隊提供
新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，預計2萬戶無水可用。圖／何博文團隊提供
新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，預計2萬戶無水可用。圖／何博文團隊提供

漏水 新北 連假

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