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北市空品與花蓮同等級 新設3站6處空品維護區

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市空氣品質由三級防制區，升級為二級防制區，與花蓮相同。記者鍾維軒／攝影
台北市空氣品質由三級防制區，升級為二級防制區，與花蓮相同。記者鍾維軒／攝影

環保署公告，今年起台北市空氣品質由三級防制區，升級為二級防制區，與花東地區相同。環保局空噪科科長楊梅華指出，經過6年改善，北市PM2.5濃度，無論是年平均或日平均，都符合國家空品標準，今年還在3站6處新設空氣品質維護區，嚴格管制PM2.5排放量。

環保局說明，空品一級防制區為國家公園及自然保護（育）區、二級防制區是符合國家空氣品質標準區域，三級防制區為未符合空氣品質標準區域。楊梅華說，要符合二級防制區標準，PM2.5濃度年平均要低於15μg/m3、日平均低於35μg/m3，台北市從2017年到2019年，連3年空記品質都符合二級防制區標準，2020年也都在平均之下。

根據環保署公布最新全台細懸浮微粒（PM2.5）標準檢測結果，北市PM2.5濃度，從2014年的19.6μg/m3（微克/立方公尺）下降到2020年12.1μg/m3，為六都第一，空氣品質和花蓮縣同等級。環保局表示，北市執行多元化的空氣污染管制方案，率全國之先加嚴鍋爐硫氧化物排放標準，由300 ppm降至50ppm，汰除高污染重油鍋爐。

另外還有汰換二行程機車19.8萬輛、公部門汰舊換電動機車約1千輛、設置558處換電站、推動電動公車，現有48輛。同時補助1913輛柴油車汰舊換新、352輛柴油車加裝濾煙器等。楊梅華透露，目前台北市內共有5萬多輛的電動機車，租賃電動機車也有1.2萬輛。

楊梅華還提到，今年台北市在3站6處設置「空氣品質維護區」，包括台北、市府和南港轉運站與陽明山、故宮、宗列詞、101、國父紀念館、中正紀念堂，規定3年以上柴油大客貨車、5年以上燃油機車若未每年定檢、並取標章，進入空品區就會受罰。

楊梅華說，1月1日起進行勸導，2月1日起將以科技執法方式，取締未符規定車輛，首次罰鍰金額機車為500元、柴油小貨車1000元，柴油大貨車開罰2000元。

北市 空氣品質 PM2.5

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