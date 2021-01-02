2021自行車旅遊年 新北18條車道邊騎邊玩

2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊，交通局指出，台鐵跟捷運對於攜帶自行車規定不同，建議事先查詢，避免撲空。

新冠肺炎疫情改變生活習慣與旅遊方式，許多民眾選擇親近大自然的戶外旅遊，新北交通局指出，新北有18個鄰近台鐵、台北捷運與機場捷運等車站的自行車道，一出站就可利用河濱、濱海與市區自行車，享受輕旅行。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，台鐵雙溪站出站後，可騎乘在雙溪自行車道欣賞沿途河谷風情；福隆站出站後，踩踏在舊草嶺環狀自行車道、龍門鹽寮自行車道，感受東北角的山海風光；捷運板南線土城站下車，也能換自行車騎乘在金城路自行車道。

吳政諺表示，捷運中和新蘆線的新莊站、松山新店線的新店站等2個車站雖然距離自行車道稍，但都完成標誌、標線的指引，方便往返車站與自行車道，今年也會再盤點10個車站連接自行車道的動線，透過自行車深入新北各地。