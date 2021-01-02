快訊

板橋自來水破管搶救中 約2萬戶沒水可用

北市女健身到一半突心臟衰竭 搶救2小時不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2021自行車旅遊年 新北18條車道邊騎邊玩

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊。圖／新北交通局提供
2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊。圖／新北交通局提供

2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊，交通局指出，台鐵跟捷運對於攜帶自行車規定不同，建議事先查詢，避免撲空。

新冠肺炎疫情改變生活習慣與旅遊方式，許多民眾選擇親近大自然的戶外旅遊，新北交通局指出，新北有18個鄰近台鐵、台北捷運與機場捷運等車站的自行車道，一出站就可利用河濱、濱海與市區自行車，享受輕旅行。

交通局綜合規劃科長吳政諺說，台鐵雙溪站出站後，可騎乘在雙溪自行車道欣賞沿途河谷風情；福隆站出站後，踩踏在舊草嶺環狀自行車道、龍門鹽寮自行車道，感受東北角的山海風光；捷運板南線土城站下車，也能換自行車騎乘在金城路自行車道。

吳政諺表示，捷運中和新蘆線的新莊站、松山新店線的新店站等2個車站雖然距離自行車道稍，但都完成標誌、標線的指引，方便往返車站與自行車道，今年也會再盤點10個車站連接自行車道的動線，透過自行車深入新北各地。

交通局指出，台鐵和捷運對於攜帶自行車的規定，例如費用、允許搭乘的車種、車廂以及進出車站限制等不盡相同，規劃旅程前可先查詢或詢問，避免避免撲空或無法搭乘。

2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊。圖／新北交通局提供
2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊。圖／新北交通局提供
2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊。圖／新北交通局提供
2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環保的雙鐵漫遊。圖／新北交通局提供

自行車 車道 機場捷運

延伸閱讀

元旦連假首日 新北淡水、坪林等景點未見人潮

影／柯酸呼籲新北市民不要搭捷運 侯友宜：防疫優先

新北嚴防疫情取消各項活動 柯文哲：侯友宜應呼籲市民別搭捷運

兩潭自行車道屢遭汽機車闖入 議員提案設車牌辨識取締

相關新聞

板橋自來水破管搶救中 約2萬戶沒水可用

元旦連假第2日，新北板橋民生路、中山路口自來水管出現破管狀況，目前自來水公司正在搶修中，但搶修也造成板橋區水壓低，板橋區...

警局交通快打 北市高架道路事故排除每件平均8.5分鐘

北市高架道路之有封閉型特性，北市警局成立「交通快打機動隊」後，去年12月25日成立至今，共計排除市民高架道路4件、建國高...

北市空品與花蓮同等級 新設3站6處空品維護區

環保署公告，今年起台北市的空氣品質由三級防制區，升級為二級防制區，與花東地區相同。環保局空噪科科長楊梅華指出，經過6年改...

2021自行車旅遊年 新北18條車道邊騎邊玩

2021年為自行車旅遊年，新北交通局整理大台北地區18個緊鄰自行車道系統的鐵路、捷運車站，透過「鐵軌、鐵馬」，就能享受環...

社團臉譜／視障者家長協會 鼓勵善用科技

成立近10年的「中華民國視障者家長協會」，是唯一全國性的視障家長協會。除了諮詢與各項服務，也特別鼓勵視障者學習使用科技產...

防意外 風管處規畫界線、設告示牌

東北角是熱門水上活動樂園，部分潛水、立式划槳業者在龍洞灣帶領遊客進入漁船航道區，去年曾經引發漁民懸掛白布條，集結漁船航行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。