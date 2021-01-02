警局交通快打 北市高架道路事故排除每件平均8.5分鐘

北市高架道路之有封閉型特性，北市警局成立「交通快打機動隊」後，去年12月25日成立至今，共計排除市民高架道路4件、建國高架道路2件、環河快速道路1件，信義快速道路1件及福和橋往新北市機車道事故2件，案件均於10分鐘內到場並排除狀況，平均為8.5分鐘。

北市交大指出，北市高架道路事故在發生交通事故時易造成車流回堵且不利排除，另員警獲報處置高架道路事故，因車流丶速度變化大，較易發生危險，統計109年1月1日至10月31日本市高架道路發生交通事故計1429件，影響交通甚鉅。

交大表示，針對高架道路交通事故及易壅塞等問題，北市警察局成立「交通快打機動隊」於高架路段、聯外橋樑加強巡邏、掌握路況，如遇交通事故、拋錨車等立即馳赴現場事故車輛定位及排除狀況，減少道路障礙、降低交通衝擊，統計109年12月25日運作迄今，計排除市民高架道路4件、建國高架道路2件、環河快速道路1件，信義快速道路1件及福和橋往新北市機車道事故2件(跨轄至新北市排除事故)，案件均於10分鐘內到場並排除狀況(平均為8.5分鐘)，有效減少壅塞時間，執行成效良好，讓市民有感。

日前市長柯文哲在交通會報提指出，因應農曆年節前的交通預警狀況，應加強運用科技工具CCTV監控路況及提升見警率，警局去年12月30日召開「交通尖峰時段交整崗勤務工作律定及近期交通狀況處置」會議，召集各分局律定交通疏導工作，因應各路口不同交通狀況，訂定相對疏導工作重點與執行要領，如保持路口淨空、交通事故排除、保護行人通行等，提升見警率，維護交通順暢及安全。