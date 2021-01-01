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新北容積移轉4大新措施 舊市場都更有解

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北容積移轉元旦起有4大革新，其中容移代金全面推動，申請人繳納的代金將會專款專用，由工務局等單位打通瓶頸道路、開闢公園綠地使用。圖／報系資料照片
新北容積移轉元旦起有4大革新，其中容移代金全面推動，申請人繳納的代金將會專款專用，由工務局等單位打通瓶頸道路、開闢公園綠地使用。圖／報系資料照片

新北容積移轉元旦起有4大革新，分別是開始收取審查規費、友善市場建築及防災都更更新重建、容移環境容受力全面控管、容移代金全面推動，新北城鄉局指出，市場用地不能作為容移接收基地，而過去獎勵民間投資市場開發，除了有市場還有住宅，開放後都更才有誘因。

新北城鄉局今發布修正都市計畫容積移轉許可審查要點，城鄉局長黃國峰指出，新北都市環境因地區差異，存在不同特性，又因發展早許多地區面臨建築老舊與安全疑慮，透過新制加上都市更新，才能加速改善老舊環境。

城鄉局開發管理科長張記恩指出，元旦起開始收取審查規費，審查費用分簡易案件、一般案件，將收取3000元到1萬2000元不等費用，每20筆基地為基數，落實使用者付費原則。

新北約160處市場用地，約有3成是過去獎勵民間投資的市場開發，除了市場外還有住宅，但市場用地是不能當接受基地，只能捐給政府，房屋超過30年要都市更新無法容積移轉，因基地變小都市更新會變不可能。

張記恩說，容積移轉今年起開放老舊市場用地、防災都更建築可作為接受基地，也與簡易都更、危老建築等地區一同適用道路寬度放寬、評定機制有條件放寬的相關規定，提高辦理都市更新的誘因。

另外古蹟容移、考古遺址容移、河川容移因依據法源不同，未來都要納入新北市既有容移評定機制，避免出現窄巷高樓狀況；而容積移管採捐地及代金雙軌制，相關代金委託估價、代金價值審定等配套措施，預計2月底前完成。

張記恩指出，過去容積移轉時，申請人可能要購買道路、公園用地等，未來可選擇估價後繳代金給市府，就能擁有容積，而代金將會專款專用，由工務局等單位打通瓶頸道路、開闢公園綠地使用。

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