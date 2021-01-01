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影／台中喜迎元旦寶寶！首位女寶寶零時1分出生來跨年

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中茂盛醫院今天上午陸續接生6名元旦寶寶，嬰兒房應景在嬰兒車上插上國旗慶祝，喜氣洋洋。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天上午陸續接生6名元旦寶寶，嬰兒房應景在嬰兒車上插上國旗慶祝，喜氣洋洋。圖／茂盛醫院提供

今天是2021年元旦，台中茂盛醫院一早就喜迎6名元旦寶寶，其中搶頭香的元旦寶寶為自然產，趕在跨年後，也就是零時1分出生，家人都感到非常意外和開心，醫院致贈防疫禮盒。

茂盛醫院院長李茂盛說，台灣去年出生數恐不足17萬人、創歷史新低，顯示少子化嚴重，建議政府應推出鼓勵生育政策、放寬人工生殖的補助對象和金額、補助婦女凍卵費用等，緩解台灣出生率破底的窘境。

茂盛醫院今天一早接生6名元旦寶寶，嬰兒房應景在嬰兒車上插上國旗慶祝，嬰兒室外面則擠滿了來探望元旦寶寶的家屬。

茂盛醫院產科醫師廖敬慈說，今天陸續接生了6位元旦寶寶，搶頭香為自然產的女娃，產婦許太太在前晚八時進院待產，產程順利，待產的第2天，寶寶竟然很巧合地在零時1分誕生，是位體重3140公克的健康女娃，「她應該是特別趕來跟大家一起跨年的！」

新手爸爸許先生說，女兒是夫婦雙方家族中的第1個元旦寶寶，夫婦倆沒有刻意挑日子，是順其自然，沒想到女兒選在元旦的第一時刻報到，大家都非常意外和開心。

李茂盛說明，根據內政部統計去年前11個月總出生人數為14萬7702人，比死亡人數還少了1萬246人，粗估台灣整年出生數恐不足17萬人、創歷史新低，顯示少子化現象一年比一年嚴重，台灣正式邁入人口負成長的關卡。

李茂盛指出，內政部108年人口統計資料顯示，女性生育平均年齡為32.12歲，初產婦的平均年齡31.01歲，逾35歲的高齡產婦突破25.5%；茂盛醫院人工生殖婦女年齡，從20年前平均28歲拉高到目前的39歲，施做試管嬰兒平均次數也由2至3次變成2倍以上，花費高、流產率也高，建議政府應推出鼓勵年青人結婚和生育的政策，把握35歲前的黃金生育期，才能事半功倍。

台中茂盛醫院今天上午陸續接生6名元旦寶寶，嬰兒房應景在嬰兒車上插上國旗慶祝，搶頭香女寶寶（左）在零時1分出生。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院今天上午陸續接生6名元旦寶寶，嬰兒房應景在嬰兒車上插上國旗慶祝，搶頭香女寶寶（左）在零時1分出生。圖／茂盛醫院提供
醫師廖敬慈（右）說，今天陸續接生了6位元旦寶寶，搶頭香為產婦許太太（左）自然產的女娃，醫院致贈防疫禮盒。圖／茂盛醫院提供
醫師廖敬慈（右）說，今天陸續接生了6位元旦寶寶，搶頭香為產婦許太太（左）自然產的女娃，醫院致贈防疫禮盒。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院搶頭香女寶寶在零時1分出生，與媽媽產婦許太太合影。圖／茂盛醫院提供
台中茂盛醫院搶頭香女寶寶在零時1分出生，與媽媽產婦許太太合影。圖／茂盛醫院提供

試管嬰兒 生育

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