影／台中喜迎元旦寶寶！首位女寶寶零時1分出生來跨年

今天是2021年元旦，台中茂盛醫院一早就喜迎6名元旦寶寶，其中搶頭香的元旦寶寶為自然產，趕在跨年後，也就是零時1分出生，家人都感到非常意外和開心，醫院致贈防疫禮盒。

茂盛醫院院長李茂盛說，台灣去年出生數恐不足17萬人、創歷史新低，顯示少子化嚴重，建議政府應推出鼓勵生育政策、放寬人工生殖的補助對象和金額、補助婦女凍卵費用等，緩解台灣出生率破底的窘境。

茂盛醫院今天一早接生6名元旦寶寶，嬰兒房應景在嬰兒車上插上國旗慶祝，嬰兒室外面則擠滿了來探望元旦寶寶的家屬。

茂盛醫院產科醫師廖敬慈說，今天陸續接生了6位元旦寶寶，搶頭香為自然產的女娃，產婦許太太在前晚八時進院待產，產程順利，待產的第2天，寶寶竟然很巧合地在零時1分誕生，是位體重3140公克的健康女娃，「她應該是特別趕來跟大家一起跨年的！」

新手爸爸許先生說，女兒是夫婦雙方家族中的第1個元旦寶寶，夫婦倆沒有刻意挑日子，是順其自然，沒想到女兒選在元旦的第一時刻報到，大家都非常意外和開心。

李茂盛說明，根據內政部統計去年前11個月總出生人數為14萬7702人，比死亡人數還少了1萬246人，粗估台灣整年出生數恐不足17萬人、創歷史新低，顯示少子化現象一年比一年嚴重，台灣正式邁入人口負成長的關卡。