林口元旦升級改直播 「牛頭帆」馮淬帆再當旗手

新北市議員蔡淑君被林口地區民眾稱為「淑君阿姨」，每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，蔡淑君決議改為線上直播，並由資深藝人馮淬帆擔任旗手，讓民眾在家就能看到冉冉上升的國旗。

蔡淑君說，2天前決定配合新北市府政策，決定不辦升旗典禮，並以最快速度通知林口民眾，但還是有想兩全其美的方式，因為全國各行政區能凝聚所有民眾舉辦升旗典禮，就只有在新北市林口區，最後決定改以直播方式辦升旗典禮。