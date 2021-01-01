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林口元旦升級改直播 「牛頭帆」馮淬帆再當旗手

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，決議改為線上直播。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，決議改為線上直播。圖／蔡淑君提供

新北市議員蔡淑君被林口地區民眾稱為「淑君阿姨」，每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，蔡淑君決議改為線上直播，並由資深藝人馮淬帆擔任旗手，讓民眾在家就能看到冉冉上升的國旗

蔡淑君說，2天前決定配合新北市府政策，決定不辦升旗典禮，並以最快速度通知林口民眾，但還是有想兩全其美的方式，因為全國各行政區能凝聚所有民眾舉辦升旗典禮，就只有在新北市林口區，最後決定改以直播方式辦升旗典禮。

蔡淑君指出，2天前馮淬帆得知不能升旗時，也深身嘆一口氣，但改以線上方式進行，馮淬帆告訴她今天5點就起床了，因為興奮到睡不著。今的升旗典禮也請國團老師帶動唱，把健康、開心的氣氛，透過直播帶給所有人。

新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，決議改為線上直播。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，決議改為線上直播。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，決議改為線上直播。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，決議改為線上直播。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，蔡淑君決議改為線上直播，並由資深藝人馮淬帆（右）擔任旗手。圖／蔡淑君提供
新北市議員蔡淑君（左）每逢元旦、國慶日都在林口舉辦升旗典禮，不過今年卻因為新冠肺炎疫情被迫取消，蔡淑君決議改為線上直播，並由資深藝人馮淬帆（右）擔任旗手。圖／蔡淑君提供

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