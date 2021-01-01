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新北泰山違法鋼管工廠破管汙染橫窠溪 環保局查到了！

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，未領有廢汙水排放許可文件，卻將廢水排放至橫窠溪。圖／新北環保局提供
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，未領有廢汙水排放許可文件，卻將廢水排放至橫窠溪。圖／新北環保局提供

新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，未領有廢汙水排放許可文件，卻將廢水排放至橫窠溪，新北環境稽查重案組追查後發現，該廠的水管出現破裂，廢水因此汙染橫窠溪，稽查員已要求工廠立即停工並即刻改善，並依水汙染防治法告發，環保局指出，最重可開罰2000萬元罰緩。

新北環境稽查重案組日前稽查執行水汙專案，發現橫窠溪水有呈乳白色，經追查發現橫窠溪上游有家位於泰山區泰林路三段鋼管工廠涉有偷排廢汙水嫌疑，但稽查員進場稽查時，業者卻說絕無排放並領有合法執照。

環保局指出，稽查時工廠未作業也未發現排放廢水狀況，不過稽查員接續幾天鎖定該工廠，觀察排放廢水的時間及頻率，前天再度進廠稽查發現水質PH值僅有2.22，立即依水汙染防治法告發。

環保局長程大維表示，稽查員發現工廠內作業廢水經桶槽收集後由其水管破裂處逕排放至橫窠溪中，現場投放示蹤劑確認其汙水流向，更沿著斜坡爬到橫窠溪流域查看廢汙水管道，確實出現汙染、侵蝕狀況，業者才坦承會配合改善。

環保局說，不允許業者趁寒流來襲偷排廢汙水，若民眾發現任何汙染，隨時可以立即撥打1999市政服務專線通報，新北市府將會及時追查，打擊汙染環境行為。

新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，將廢水排放至橫窠溪，汙水排放管壁有腐蝕狀況。圖／新北環保局提供
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，將廢水排放至橫窠溪，汙水排放管壁有腐蝕狀況。圖／新北環保局提供
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，廢汙水桶槽破裂廢水溢流情形，導致汙染橫窠溪。圖／新北環保局提供
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，廢汙水桶槽破裂廢水溢流情形，導致汙染橫窠溪。圖／新北環保局提供
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，將廢水排放至橫窠溪，稽查員沿著斜坡爬到橫窠溪流域查看廢汙水管道。圖／新北環保局提供
新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，將廢水排放至橫窠溪，稽查員沿著斜坡爬到橫窠溪流域查看廢汙水管道。圖／新北環保局提供

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