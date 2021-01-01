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新北嚴防疫情取消各項活動 柯文哲：侯友宜應呼籲市民別搭捷運

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
台北市長柯文哲在台上大跳熱身健康操，相當投入。記者鍾維軒／攝影
台北市長柯文哲在台上大跳熱身健康操，相當投入。記者鍾維軒／攝影

台北市今天上午舉辦「元旦健走」活動，台北市長柯文哲也出席活動，反觀中國國民黨原本也要在碧潭舉行健走，但配合新北防疫活動取消，新北市長侯友宜表達感謝，也呼籲民團在新北辦活動一定要把防疫做到位。對此，柯文哲說，侯要呼籲新北市民別搭捷運。

國民黨原預計在今天上午8點舉辦「集氣元旦祈福健走」，但為了新北市防疫，配合防疫將延期辦理。侯友宜也呼籲民間團體別但太多大型活動，若在新北辦活動，除了戴口罩、勤洗手、身體不舒服不要參加以外，一定要配合新北市的防疫標準來做，大家努力把防疫做到位。

而台北市今天一早也舉行「2021元旦健走」，吸引相當多的民眾參與，柯文哲偕同副市長黃珊珊、蔡炳坤等人出席，還在台上跳熱身健康操。對於國民黨配合新北取消健走，柯文哲聽聞後反酸「他（侯友宜）應該要呼籲新北市的市民不要搭捷運」。

侯友宜 柯文哲

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