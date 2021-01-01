新北元旦升旗改直播 侯友宜與4東奧選手領唱國歌

新北市110年元旦升旗典禮今天上午8點於市府東側廣場舉辦，由東奧選手領唱國歌，新北市長侯友宜率市府團隊及貴賓出席，進行簡單隆重升旗儀式；新的一年，侯友宜期許市府團隊秉持熱忱的愛國心，為新北做大事，全力以赴完成2030市政願景。

侯友宜表示，今年元旦升旗雖因疫情縮小規模，但愛國熱忱的心始終不變，活動以「安居樂業‧10現願景」為精神標語別具意義，扣合著新北改制十年後市民對未來有更深的想望與期待，市府團隊值此關鍵時刻，「一定要隨時做好準備，勇於承擔，接受各種挑戰，新北做大市，也要做大事。」

侯友宜說，去年大家度過疫情嚴峻的時候，很多生活型態改變，帶來人跟人之間的距離，國際間雖然可以通訊但都沒有接觸，面對防疫，愛國家愛土地的心情永遠不變，看著國旗冉冉上升，心中非常熱血，他一定跟市民站在一起，嚴格遵守防疫。

今年升旗典禮由智光商工儀隊花式操槍亮麗登場，在今晨體感溫度不到10度的低溫中，大展精湛槍技及活力熱情；更特別邀請桌球女神鄭先知、拳后林郁婷、射箭好手「雷母」雷千瑩及「湯包」湯智鈞等4名2021東京奧運選手領唱，這4人都是來自新北的運動頂尖好手，將於今年赴賽為國爭取榮耀。

民政局長柯慶忠表示，今年新北因應疫情日趨嚴峻，活動不開放民眾參與改以線上直播方式與民眾互動，並取消暖場表演及不發放元旦宣導品，以縮短活動時程；現場除了量測體溫、酒精消毒、全程佩戴口罩及實名制造冊掌握與會人員，也透過人數管制確保社交安全距離，以謹慎嚴謹態度落實防疫，完成這次國家慶典。