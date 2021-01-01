影／談跨年晚會　侯：每位首長考量不同、齊心面對防疫

昨晚是跨年夜，但台南有2居家檢疫者趴趴走，連樂團五月天在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，都疑似有數名自主健康管理者闖入會場，新北市長侯友宜今出席新北市元旦升旗典禮時表示，居家檢疫者沒遵守規定，該罰一定重罰，這幾天是連假，也會要求市府團隊到人潮多的地方宣導、掌握狀況。

台北市昨天決定跨年晚會繼續辦，但民眾擔憂可能會造成防疫漏洞，侯友宜表示，新北市一定要嚴格遵守防疫原則，戴口罩、勤洗手、量體溫、保持適當距離，在連續假期他會要求市府團隊到人潮多的地方宣導、掌握狀況，無法掌握人潮時，該限制、該停止都會做到位，守護市民健康是他的職責。

被問及是否覺得台北市長柯文哲的決策有點問題，侯友宜表示，每個首長都有自己的考量，他期待不管如何考量，都要同心齊力嚴格面對防疫，讓台灣這塊寶島，面對嚴苛的英國變種病毒，可以度過難關。

侯友宜說，在居家檢疫上，都一直要求同仁嚴格落實居家檢疫關懷，同時了解並慰問，讓居家檢疫者感受到被關懷，但沒遵守規定該罰一定重罰，其它縣市也是這樣的態度面對，他呼籲居家檢疫者一定要按照國家規定。