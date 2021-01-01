快訊

元旦首對大咖情侶誕生！韓媒爆玄彬、孫藝真戀愛8個月

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／談跨年晚會　侯：每位首長考量不同、齊心面對防疫

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，居家檢疫者沒遵守規定，該罰一定重罰，這幾天是連假，也會要求市府團隊到人潮多的地方宣導、掌握狀況。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，居家檢疫者沒遵守規定，該罰一定重罰，這幾天是連假，也會要求市府團隊到人潮多的地方宣導、掌握狀況。記者江婉儀／攝影

昨晚是跨年夜，但台南有2居家檢疫者趴趴走，連樂團五月天在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，都疑似有數名自主健康管理者闖入會場，新北市長侯友宜今出席新北市元旦升旗典禮時表示，居家檢疫者沒遵守規定，該罰一定重罰，這幾天是連假，也會要求市府團隊到人潮多的地方宣導、掌握狀況。

台北市昨天決定跨年晚會繼續辦，但民眾擔憂可能會造成防疫漏洞，侯友宜表示，新北市一定要嚴格遵守防疫原則，戴口罩、勤洗手、量體溫、保持適當距離，在連續假期他會要求市府團隊到人潮多的地方宣導、掌握狀況，無法掌握人潮時，該限制、該停止都會做到位，守護市民健康是他的職責。

被問及是否覺得台北市長柯文哲的決策有點問題，侯友宜表示，每個首長都有自己的考量，他期待不管如何考量，都要同心齊力嚴格面對防疫，讓台灣這塊寶島，面對嚴苛的英國變種病毒，可以度過難關。

侯友宜說，在居家檢疫上，都一直要求同仁嚴格落實居家檢疫關懷，同時了解並慰問，讓居家檢疫者感受到被關懷，但沒遵守規定該罰一定重罰，其它縣市也是這樣的態度面對，他呼籲居家檢疫者一定要按照國家規定。

居家檢疫 侯友宜

延伸閱讀

元旦連假將至 侯友宜：控管風景區人潮、落實防疫措施

柯文哲指不要被不理智的恐懼打敗 侯友宜：嚴肅態度面對

新北萊劑零檢出政院不予核定 侯友宜：按原有規範防堵

活化低使用率公有空間 新北啟用第6處運動聚點

相關新聞

淡海輕軌換裝 全新幾米繪圖

新北淡海輕軌今天推出全新的幾米彩繪列車，「夢想泡泡」及「童話漫遊」2款全新圖裝今天上午6點加入營運。另板橋區萬板高架橋下...

新北泰山違法鋼管工廠破管汙染橫窠溪 環保局查到了！

新北泰山有家金屬表面處理的鋼管工廠，未領有廢汙水排放許可文件，卻將廢水排放至橫窠溪，新北環境稽查重案組追查後發現，該廠的...

侯友宜要民團少辦活動 柯文哲：他應呼籲市民別搭捷運

台北市今天上午舉辦「元旦健走」活動，台北市長柯文哲也出席活動，反觀中國國民黨原本也要在碧潭舉行健走，但配合新北防疫活動取...

新北元旦升旗改直播 侯友宜與4東奧選手領唱國歌

新北市110年元旦升旗典禮今天上午8點於市府東側廣場舉辦，由東奧選手領唱國歌，新北市長侯友宜率市府團隊及貴賓出席，進行簡...

影／談跨年晚會　侯：每位首長考量不同、齊心面對防疫

昨晚是跨年夜，但台南有2居家檢疫者趴趴走，連樂團五月天在桃園國際棒球場舉辦「好好好想見到你」演唱會，都疑似有數名自主健康...

阿妹跨年演唱會結束 限量口罩不退燒！民眾徹夜排隊

天后張惠妹（阿妹）台東跨年唱會昨圓滿結束，不過，阿妹專屬聯名款口罩持續不退燒，不少妹迷徹夜排隊，就是搶購限量版口罩收藏。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。