阿妹跨年演唱會結束 限量口罩不退燒！民眾徹夜排隊

天后張惠妹（阿妹）台東跨年唱會昨圓滿結束，不過，阿妹專屬聯名款口罩持續不退燒，不少妹迷徹夜排隊，就是搶購限量版口罩收藏。一名妹迷說：「今天最後一天，錯過就沒了」。

「就算是買到1個口罩也值得了。」來自台北許先生說，昨晚在國際地標跨年結束，他就搭計程車到火車站卡位了，好在自己排在很前面，相信他一定買的到阿妹口罩，買完直接搭火車回台北。

這次阿妹台東跨年演唱會，授權製造專屬時尚口罩，區分綠色和紫色兩款，從30日開賣，一推出就陷入搶購潮，不少店家幾乎是「秒殺」，今天最後一天，10點開賣就已出現排隊人潮。

「雖說是限購，還是很快就賣光。」販售阿妹口罩的店家表示，昨天上午10點開賣，不到半個小時就賣光，看到有人在排隊了，今天恐怕也是相同情況。