影／北市跨年冷清 北捷總運載量比去年大減28萬人次

台北市跨年照常舉辦，配合防疫措施前往晚會現場民眾須實名制，今下午3時開放進場一度有排隊人潮，但約莫半小時後就不用排隊，晚間7時才在管制點現場下載台北通或MyCode都可快速進場，幾乎沒有排隊人潮。搭乘北捷人潮也不如以往，截至晚間7時止，捷運市府站、國父紀念館站營運順暢，來往民眾表示「很順很好搭」。

截至晚間8時，捷運全線總運量約196.1萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量13.9萬人次；然而，去年同期，捷運全線總運量高達約224萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）總運量更達20.2萬人次，總運量足足少了28萬人次，4站運量少了6.3萬人次，今年人數受到疫情影響明顯減少許多。