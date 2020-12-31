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影／北市跨年冷清 北捷總運載量比去年大減28萬人次

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影

台北市跨年照常舉辦，配合防疫措施前往晚會現場民眾須實名制，今下午3時開放進場一度有排隊人潮，但約莫半小時後就不用排隊，晚間7時才在管制點現場下載台北通或MyCode都可快速進場，幾乎沒有排隊人潮。搭乘北捷人潮也不如以往，截至晚間7時止，捷運市府站、國父紀念館站營運順暢，來往民眾表示「很順很好搭」。

截至晚間8時，捷運全線總運量約196.1萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）運量13.9萬人次；然而，去年同期，捷運全線總運量高達約224萬人次，北市府周邊4站（市政府站、國父紀念館站、台北101/世貿站、象山站）總運量更達20.2萬人次，總運量足足少了28萬人次，4站運量少了6.3萬人次，今年人數受到疫情影響明顯減少許多。

但北捷表示，跨年夜適逢上班日，現在正值下班回家、吃晚飯的時間，人潮還不多，大概要等到晚上8、9時才會陸續出現人潮。另外，北捷也強化疫情宣導，加派人手於捷運站出入口處，舉牌提醒民眾戴口罩，若要參加跨年民眾需下載My code、台北通等，進行實聯制登記；另，捷運周邊也販售許多跨年小物，如手持螢光棒、發光頭飾等，吸引民眾購買。

捷運市政府站對面騎樓販賣螢光小物，吸引民眾購買。記者胡瑞玲／攝影
捷運市政府站對面騎樓販賣螢光小物，吸引民眾購買。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
北捷為強化疫情宣導，加派人手於捷運站出入口處，舉牌提醒民眾戴口罩。記者胡瑞玲／攝影
北捷為強化疫情宣導，加派人手於捷運站出入口處，舉牌提醒民眾戴口罩。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影
今年北捷搭乘人數不如以往，民眾稱「很順很好搭」。記者胡瑞玲／攝影

跨年 疫情 新冠肺炎 北捷

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