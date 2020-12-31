歡樂耶誕城提前結束 YouBike、停車場可正常使用了

台灣出現新冠肺炎英國變種病毒株，新北歡樂耶誕城昨天晚上提前4天閉城，新北市交通局表示，市民廣場和府中商圈周邊交通管制措施，包括YouBike租借站、停車場今起均恢復正常運作和營運，板橋公車站的快速公車站也都恢復正常。

2020年的新北歡樂耶誕擴大舉辦範圍，新北市民廣場、板橋車站站前廣場、萬坪公園延伸到府中商圈的燈區活動範圍實施交管措施，不過隨著耶誕城提前4天結束，所有的交管措施都恢復正常。

交通局交通安全科長林昭賢說，縣民大道往土城方向恢復全日可左轉新站路，市府周圍人車共道恢復可騎乘自行車，「新北市政府(新府路)」、「新北市政府(新站路)」、「捷運板橋站(1號出口)」、「捷運板橋站(3號出口)」YouBike租借站，也恢復正常營運。