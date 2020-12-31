金山圖書館創造多元需求 提供客製化禮物

為滿足讀者的多元需求，新北市立圖書館金山分館近來打造「生活創客工坊」，設置熱轉印平燙機、馬克杯機以及縫紉機等設備，提供讀者免費使用，只要帶著設計好的圖像檔案，就可以到金山圖書館客製化、設計自己的馬克杯或是衣物，可以作為禮品送人，也為生活增添更多樂趣。

新北市立圖書館金山分館主任蕭千惠表示，隨著社會變遷圖書館不再只是藏書功能，為了滿足讀者的多元需求，將金山分館三樓空間打造成「生活創客工坊」，設置熱轉印平燙機、馬克杯機以及縫紉機等設備，提供讀者使用，客製化生活物品馬克杯、衣服等等，而其實會將空間活化成「生活創客工坊」就是受的疫情影響，配置四台縫紉機要來教民眾手作布口罩開始。

年初受到疫情影響，金山圖書館教民眾做布口罩並設置縫紉機來教學，有需要的民眾也可以借用，後來漸漸發現地方讀者對於生活創客的需求，因而打造專屬空間並設置更多的設備提供民眾免費借用，消息一傳出金山區長也來親自體驗，並且趁著里長的生日挑選一張兩人的合影，轉印到馬克杯上，作為紀念禮物送給里長，過程發揮創意也相當療癒。

金山區長廖武輝指出，金山圖書館「生活創客工坊」，是新北首創讀者可以入館閱讀還能客製化生活小物的場館，創客設備提供預約免費借用，體驗過後發現真的不錯，不論是長輩還是學生、男女老少都超適合來這邊腦力激盪發揮創意，推薦給喜愛玩設計朋友來體驗創客樂趣。

要注意的是圖書館中轉印用的馬克杯與衣物則是要自行攜帶，另外適用材質與布料可以在預約時詢問，金山圖書館也提醒，鼓勵讀者發揮創意自製禮品，因此轉印的圖像設計切記尊重智慧財產權，也歡迎有興趣的讀者前來預約玩設計。