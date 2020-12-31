過馬路好趕 汐止大同、保新街調整小綠人秒數

汐止大同路保新街口因為行人穿越的秒數只有21秒太短，不但行人趕著過馬路，再加上鄰近學校學童上放學很不方便也不安全，所以，新北市議員張錦豪今(31)日召集相關單位辦理會勘，要求增加小綠人的秒數，保障用路人安全。

保新里長吳明道說，這個路口老人家要過馬路，因為大同路蠻寬的，綠燈秒數確實是比較少，在銀髮俱樂部成立那一天，摩天鎮社區的老人家就有跟議員張錦豪反應，很謝謝張議員實際來這邊了解狀況，讓老人家或是小朋友過馬路更安全。

市議員張錦豪表示，大同路三段很多大卡車、貨櫃車，這邊很多老弱婦嬬或是小朋友要到保長國小，從保新路穿越馬路過去、或是保長路到學校去，那因為秒數不夠，請市府交通局、警分局、公所等相關單位人員現場討論做調整，會勘結論大同路三段行人號誌通行一個星期會完成，小綠人從現在的21秒，增加3-5秒，保障行人安全也顧及到大同路主幹道的車流順暢。