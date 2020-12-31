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竹圍國小夏卡爾畫展 小學生變藝術導覽員
新北市淡水區竹圍國小與長期深耕藝術教育的廣達文教基金會合作，策劃109 學年度在新北遇見大師《游於藝》巡展計畫，分別為「夏卡爾愛與美的專賣店」舉辦校內展覽，學生變藝術導覽員，不只是為來賓導覽，其他班級的學生來看展時，更可以為他們解說畫作內容，成為小小藝術尖兵們。
竹圍國小校長 蔣承志表示，這次主題夏卡爾愛與美的專賣店，展出20多幅夏卡爾畫作，並且找了30位校內學童，培育成為小小導覽員，不只是為來賓導覽，其他班級的學生來看展時，更可以為他們解說畫作內容，在日前的開展儀式上，也頒發證書給這些小小藝術尖兵們，一個肯定的鼓勵。
這次展覽在竹圍國小的望海藝廊，作為主要展場，學校希望藉由長期深耕藝術教育，將具有國際視野、教育意義的展覽轉化為適合學童學習的內容。透過相關培訓課程，讓他們有機會學習展覽館之運作及作品維護之相關常識，擔任巡迴展校園導覽員，落實小尖兵「學習與分享」的精神。
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