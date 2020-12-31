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四校國中生模擬聯合國會 聚焦談後疫情

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區的青山國中小模擬聯合國會議，針對後疫情時代的國際經濟與金融秩序，展開各國學生討論。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區的青山國中小模擬聯合國會議，針對後疫情時代的國際經濟與金融秩序，展開各國學生討論。 圖／觀天下有線電視提供

為讓學生多元學習和國際接軌，汐止區的青山國中小模擬聯合國會議，昨(30)日在汐止區公所四樓登場，今年邀請了光復高中、福和國中、還有達觀國中一起加入，身為各國代表，學生們尊重國際禮儀穿著，議題則和時事有關，針對後疫情時代的國際經濟與金融秩序，展開各國學生討論。

青山國中小的模擬聯合國會議已經舉辦第七年，今年更擴大邀請光復高中之外，還加碼邀請福和國中、達觀國中的學生們一起加入，針對後疫情時代的國際經濟與金融秩序，展開國對國的商談與論辯。大家先投票表決發言時間、順序，接著代表各國立場，也針對當天議題，進行闡述、攻防討論。

青山國中小輔導主任鍾育櫻指出，每一年的議題都會針對時事做安排，各國代表針對各國國情深入了解，並且去搜集資料，今年剛好因為疫情，因為是全球性的，也是全球非常關注、影響也非常大，所以，透過活動，希望孩子透過國際議題、局勢，有非常多的了解，也能訓練他們的台風、不管是搜集資料、還是表達能力，

光復高中學生楊玉說，活動前會做決議草案的準備、各國文件立場的了解，像是這次代表的泰國，主要是一些觀光業的衝擊，所以，不止泰國方面，還有在各國的東南亞國協之類的了解，透過這次的聯合國模擬會議，學到團隊合作，還有培養個人思辨能力，並且讓我們了解國際村、國際時事。

青山國中小學生詹佳翰表示，了解國際情事，每個國家跟國家之間的關係到底是什麼，還有要提一些政策的話，那國家之前的背景，我們也要有所了解，從中學習到如果要查資料的話，必須要非常的徹底，一件事情的前因後果以及歷史背景都要了解。

四校師生齊聚一堂共學交流，孩子不僅學到議事規則、對國際疫情的了解，過程中並學習到如何用不同角度剖析事情。

疫情 汐止 聯合國

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