淡水水源街淹水之苦 排水工程完工可解決

新北市淡水區水源街二段只要是豪大雨，就會造成道路淹水成災，為解決這段路的淹水狀況，新北市議員蔡錦賢在109年爭取經費，總共有8百多萬元，要徹底解決排水問題，現在工程也已經完工，希望未來可以解決這個困擾許久的問題。

去年六月梅雨季時，在新北市淡水區水源街二段，因豪大雨造成道路淹水成災。

北新里長許春榮表示，這樣淹水的狀況，每年只要是颱風或是豪大雨就會上演。因此市議員蔡錦賢為了解決這段路的淹水狀況，在109年特別爭取經費，總共有8百多萬元，要來徹底解決排水問題，而現在也已經完工。

市議員蔡錦賢表示，這次總共改善573公尺長的道路兩旁排水溝，未來希望將這裡的排水引入台二線淡金公路的排水系統當中，再排入公司田溪，否則現在都集中在庄子內溝溪，也容易造成下游鄧公里溪水暴漲。

里長許春榮也說，過去都大雨都容易積淹水，在這次工程之後也希望未來可以解決這個困擾許久的問題。

這次由學府里與北新里長共同向市議員陳情，並且爭取經費，才完成這段的排水溝改善工程，並且將水源街二段道路重新刨鋪。區長表示，這次排水溝工程，不只是加寬加深，整體的排水量加大，也在排水溝上頭加蓋，用路人也更加安全。