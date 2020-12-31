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北市悠遊卡公司推「美琪樂皂」造型卡 每個售價190元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
悠遊卡公司推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

守護台灣防疫成績人人有責，悠遊卡公司繼推出「防疫生活3D造型悠遊卡」之後，再度推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D造型悠遊卡，時時提醒每個人要勤洗手、保健康。

民國50年初期為物質匱乏的年代，「美琪藥皂」以經典、親民、有效的潔膚抑菌好口碑，成為台灣消費者心中的第一香皂品牌，然因化粧品法規修法，今年更名「美琪樂皂」，藥字更名為樂（ㄧㄠˋ）字的創意，是摘錄大家耳孰能詳的「論語」中，「智者樂水，仁者樂山」這段話，意指即使包裝改變，成分堅持不變。

「美琪樂皂」3D造型悠遊卡包裝設計，一面為「美琪樂皂」，一面為「美琪藥皂」，不僅可讓民眾紀念留念，「皂」字樣上面長出的葉子圖案意象，代表植物性皂基製成的美琪樂皂，也象徵其永續經營的品牌理念。

「美琪樂皂」3D造型悠遊卡自12月30日起在7-ELEVEN、全家便利商店及萊爾富正式上架，每個售價190元，與真品等比例縮小，相信是復刻迷列為必收的逸品名單。

悠遊卡公司推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供
悠遊卡公司推出陪伴台灣人超過60年的「美琪樂皂」3D造型悠遊卡。圖／悠遊卡公司提供

悠遊卡 品牌 台灣人

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