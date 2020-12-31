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台北跨年晚會照常舉辦 開放進場半小時已500人入場

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
市府在各出入口大力宣傳台北通APP，希望民眾入場前可以先下載並準備好證件。記者鍾維軒／攝影
市府在各出入口大力宣傳台北通APP，希望民眾入場前可以先下載並準備好證件。記者鍾維軒／攝影

應因防疫措施，台北跨年晚會限制4萬人入場，各個出入口都設有管制，下午3點開放入場。下午2點半左右，松高路排隊人潮大約100人，由於工作人員加強宣導，排隊民眾早已下載好「台北通APP」。開放時間到，民眾依序量體溫、出示證件或台北通登記畫面，一進場就衝向舞台前，就為了卡好位置，目睹偶像表演；約10分鐘，排隊人潮都已入場。資訊局表示，到下午3點半，進場人數約500人。

台北跨年晚會晚間7點開始，但松高路這側的出路口有民眾老早就來排隊。排第一個的嚴先生表示，他凌晨2點半就來，排了逾12小時，就為了要聽藝人田馥甄表演。嚴先生說，他早已下載台北通App輸入好實聯（名）制資料，認為防疫措施出入管制也合理。

早上搭第一班捷運，6點就抵達現場的謝小姐認為，面對嚴重疫情，無論停不停辦都覺得沒關係，應該以防疫優先。如今台北市長柯文哲上午宣布續辦，謝小姐說，只要戴口罩、酒精消毒就沒問題，還可以聽到他最喜歡的團體「魚丁糸」。

一開放入場，民眾就飛奔到舞台前，搶到搖滾區第一排的位置，後續排隊民眾也都有配合防疫，依序量體溫、出示證件或下載台北通App。進場過程順利，大約10分鐘，排隊人潮就已全數進場。資訊局表示，到下午3點半，進場人數約500人。

目前廠內大約500人左右，人數持續增加中。記者鍾維軒／攝影
目前廠內大約500人左右，人數持續增加中。記者鍾維軒／攝影
民眾要先量體溫，並出示台北通APP或證件才能入場。記者鍾維軒／攝影
民眾要先量體溫，並出示台北通APP或證件才能入場。記者鍾維軒／攝影

跨年晚會 疫情 口罩

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