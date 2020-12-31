影／北市辦跨年 王世堅痛批：柯藉由「踹時中」蹭流量

中央疫情指揮中昨日心宣布台灣出現首例英國變種病毒，不少縣市考量疫情紛紛取消或改為線上直播跨年晚會，然而，台北市長柯文哲卻逆風宣布照常舉辦跨年晚會，北市議員王世堅今受訪時痛批，柯文哲「標新立異、好大喜功」，甚至藉由「逆時中」、「踹時中」來蹭流量，提升自己低迷的聲勢。

王世堅指出，跨年晚會固然好，但畢竟不是民生必須，現在面臨疫情及寒流的雙重夾擊，台北為六都之首，應當全國22縣市的模範，中央、總統府都宣布一年一度的升旗典禮以總統為代表，避免民眾到現場群聚，但柯文哲執意辦跨年晚會，就是要標新立異，柯文哲這回要標的就是「眾人獨行、柯獨醉」。

王世堅說，柯文哲藉由舉辦跨年活動來拉抬這一年低迷的聲量，也藉由「逆時中」、「踹時中」，來蹭陳時中的聲量拉抬他自己，這是非常不可取的；雖說把舞台區的8萬人縮減成4萬人，但依照過去經驗都是20萬人次進出，工作人員僅200人，北市警員又有限，如何做好管控及維護的工作？

針對柯文哲早上宣布舉辦跨年晚會說，「不會被無知的恐懼支配」，王世堅砲轟，「柯文哲的狂妄才是無知」，這麼多醫療公衛專家、縣市首長、中央部會首長，都已經做出呼籲及建言，各自管轄的縣市都停辦各是跨年活動，難道別人不是根據科學知識及資料來研判，只有北市才根據科學作出有邏輯的判斷？

別人判斷不辦叫無知，柯文哲罔顧醫學公衛專業建言、無視其他縣市首長、部會首長的判斷，這不是更無知嗎？另外，眾多民眾都發出譴責之聲，加上新北市沒有舉辦跨年活動，雙北交通便利，屆時有很多新北民眾都會到台北跨年，這樣的人流可能超過柯市府的估算。

王世堅表示，呼籲柯文哲，「現在還來得及，趕快懸涯勒馬」，即便柯文哲市政成績乏善可成、一事無成，但是還有2年時間補救，並非得靠今晚跨年晚會拉抬聲勢、挽回人氣，萬一出事，柯文哲需要負最大責任，而且是唯一責任，因為就是因為柯文哲的獨斷獨行。