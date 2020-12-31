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台中取消元旦升旗民眾觀禮 紀念小物另行發放

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中取消元旦升旗民眾觀禮，原定當日發送的限量宣導品「風潮水瓶」、國旗意象口罩也取消發放，日後將改以其他方式辦理。圖／台中市新聞局提供
台中取消元旦升旗民眾觀禮，原定當日發送的限量宣導品「風潮水瓶」、國旗意象口罩也取消發放，日後將改以其他方式辦理。圖／台中市新聞局提供

配合總統府取消元旦升旗民眾觀禮、改為線上直播台中市長盧秀燕今天表示，作法與總統府標準一致，元旦升旗縮小規模，改為線上直播，取消既定表演活動、民眾入場觀禮，宣導品發放也將改以其他方式辦理，避免人潮群聚，民眾可在家觀賞直播，既能防疫又保暖，安全又溫馨。

盧秀燕今日上午在台灣大道市政大樓接受媒體訪問表示，市府配合中央升級防疫作為，經過滾動式檢討，決定機動調整，明早元旦升旗典禮改為線上直播，不開放民眾入場，民眾可線上觀禮，典禮簡單隆重，現場也將進行管制，請大家配合。

民政局長吳世瑋說明，中市府昨晚緊急召開應變會議研商，會中決議「安全防疫」是首要考量，升旗典禮仍維持於市府廣場前舉辦簡單隆重升旗儀式，由市長率領市府各局處機關首長參與，但取消邀請相關單位出席及民眾參與。

往年舉辦元旦升旗典禮，計有近萬市民一同參與國家慶典，今年因應疫情未歇，台中市府評估舉辦大型集會活動具人潮擁擠、近距離接觸等特性，且不易保持社交距離，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度，故改為線上直播。而原定元旦當日發送的限量宣導品「風潮水瓶」、國旗意象口罩也取消發放，日後將改以其他方式辦理。

中央氣象局發布低溫特報，寒流昨日南下，從北到南氣溫急遽下降，且越晚越冷，大台中地區可能處在10度低溫以下，一直到元旦白天起漸漸回溫，元旦升旗直播可鎖定「台中市民政局臉書粉絲專頁」：https://www.facebook.com/civilQ/ 。

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