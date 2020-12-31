台東縣政府啟動低溫關懷送暖 讓遊民、街友不受寒

中央氣象局持續發佈低溫特報，縣長饒慶鈴昨晚訪視關懷遊民與街友，親送保暖外套及充肌的食物，同時也呼籲縣民多關心身邊的人，由於疫情影響今年來社福團體募款較為吃力，她呼籲大家多捐款幫忙，讓社輔團體有更多資源來幫助有需要的民眾。

饒慶鈴昨晚由市長張國洲、社會處長陳淑蘭等人陪同，會同人安基金會台東平安站，夜訪轉運站、文化處圖書館、桂林南路等處的遊民與街友，以及到人安基金會台東平安站慰問，並提供保暖衣物及食品，即時表達縣府關懷弱勢族群之意。

饒慶鈴說，縣內地形狹長，遊民聚集棲息區域較為分散，對於街友的照顧，除社會處設置專職社工，協助街友平日生活照顧、租屋協助與傷病醫療、輔導就業外，亦結合人安基金會平安站，提供街友短期安置、寒冬庇護與供餐服務。

另饒慶鈴表示，受到疫情影響，今年來社福團體在外界的募款來源比較少，呼籲民眾要多多捐款或協助，讓社福團體能夠有更多的資源及力量，來幫助社會上有需要的家庭或朋友。

縣府社會處指出，全縣列冊50位遊民及外縣市無家可歸者共近70位，都是社會處的服務對象，寒冬時節，民眾如有發現年老或體弱的遊民露宿街頭，希望大家發揮守望相助及人道關懷協助通報，縣府都會給予救助關懷。