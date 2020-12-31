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低溫特報！陳時中、黃珊珊夜訪街友 發送禦寒抗疫物資

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
衛福部長陳時中偕台北市副市長黃珊珊與社會局長周榆修夜訪北車、艋舺公園，關懷街友並發送禦寒抗疫物資。圖／社會局提供
衛福部長陳時中偕台北市副市長黃珊珊與社會局長周榆修夜訪北車、艋舺公園，關懷街友並發送禦寒抗疫物資。圖／社會局提供

寒流襲台，全台氣溫驟降，衛福部長陳時中昨晚偕台北市副市長黃珊珊赴台北車站與艋舺公園，關懷訪視街友，發送禦寒與抗疫物資，幫助街友度過嚴寒冬日，也落實防疫政策。黃珊珊也項陳時中介紹「街友置物專區」，幫助街友行李管理及「城市導引員」培訓計畫，陳時中則對這項友善政策相當肯定。

黃珊珊表示，台北市政府昨天啟動「酷寒應變專案」，除了夜間開設街友低溫避寒所外更設立24小時弱勢關懷通報專線，幫助市民抵禦嚴寒。與陳時中夜訪北車及艋舺，並致贈暖暖包、口罩及消毒酒精。

社會局長周榆修表示，街友棲宿街頭所需的禦寒及防疫物資取得有限，社會局每周皆會安排社工夜訪，主動關懷街友身體健康情形及發放街友關懷口罩，並於30日至110年1月1連續3日，啟動「酷寒應變專案」夜間開設街友低溫避寒所及低溫關懷訪視。

中央氣象局發布低文特報，周榆修說，社會局已再次啟動12區社福中心，針對轄區內街友外展開關懷，提供衛生福利部轉贈中華緣馨醫療援助會所捐助贈之禦寒外套及禦寒物資，提供給有需要的街友。周呼籲，若有善心團體捐贈物資，也可透過社福中心整合物資統整需求，將物資給予真正需要協助的民眾。

黃珊珊表示，冷氣團來臨，民眾需加強保暖，請長輩或體弱者多加注意身體狀況，寒流低溫期間，若有禦寒物資需求者，可就近向各區社會福利服務中心領取，提醒有飲酒習慣者，千萬不要喝酒取暖，以免失溫，注意自己的生命安全。

街友 低溫 黃珊珊

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