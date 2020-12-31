活化低使用率公有空間 新北啟用第6處運動聚點

新北市三重區「中興市民活動中心」使用率低，市府活化再利用成第6處運動健身據點，今天啟用。市長侯友宜上午前往視察場地環境並體驗課程，宣示未來4年內將打造34處據點。

新北運動中心2.0計畫盤點公有空間進行活化，今天於三重區中興市民活動中心啟用第6處「運動聚點」。侯友宜上午前往視察環境，與教練一同體驗啞鈴、壺鈴及敏捷訓練，氣氛熱絡。

侯友宜會後接受媒體聯訪表示，新北各運動中心、運動據點全面落實防疫，嚴格採實名制，使用運動器材過程中，要保持適當的間距，運動完全面消毒，把防疫做好，讓大家可以安心來運動。

侯友宜說，新北市現已啟用16座大型國民運動中心，目前正進行運動中心2.0計畫，盤點公有閒置空間，結合民間運動經營業者，打造「運動聚點」，今天是第6處，預計4年內完成34處，包括運動中心、健身中心及運動天幕。

新北市政府體育處表示，今天啟用的「運動聚點」保留原有室內格局改建，以體適能中心、韻律教室及有氧教室為主，為社區型運動空間，價格比照國民運動中心。

營業時間為中午12時至下午8時，即日起至民國110年1月3日推出免費運動體驗，名額有限，可現場報名或電話預約；1月4日正式營運也將推出優惠活動，相關資訊可至「新北運動聚點」臉書粉絲團查詢。

此外，萊豬將於元旦起開放進口，侯友宜上午也到產後護理之家了解業者自律使用國產豬肉情形，他表示，新北市186間產後護理之家、一般護理之家、醫院（含有供膳食的148家）全部使用台灣豬證明，盼以更嚴謹態度面對。