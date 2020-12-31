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新北萬板高架橋下停車場 明起整修半年
新北市交通局指出，板橋區萬板高架橋下（A區）停車場，將從元旦起暫時封閉進行拆除整修工程，閘道及機械塔式停車設備拆除後將重新規劃為平面停車場，整修工程預計2021年6月30日完工，有停車需求可至鄰近的音樂公園地下停車場。
板橋區萬板高架橋下（A區）停車場位於板橋區萬板路588號對面，為閘道及機械塔式設計，不過相關設備已達使用年限，新北交通局停車管理科代理科長陳明湖說，為了提供安全、友善停車環境，將進行拆除整修。
陳明湖表示，該道及機械塔式設計停車場拆除後，將重新規劃為平面停車場，附近的音樂公園地下停車場同樣在元旦正式營運，共有11個汽車停車位、100個機車停車位，整修期間可至音樂公園地下停車場停車。
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