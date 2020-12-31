寒流來襲 三峽區公所送暖、關懷76獨居老人

包租代管面臨的主要困境，來自其被賦予了不切實際的政策期待，加上政府怠惰於市場面改革，又造成案件數量嚴重落後。然而，政府的解方卻並未對症下藥，反而只想擴張基數，造成補貼的嚴重錯置與濫用，失去了原本的政策美意。

2020-12-31 10:57