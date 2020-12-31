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寒流來襲 三峽區公所送暖、關懷76獨居老人
寒流來襲，三峽區公所昨天起針對全區76名獨居老人展開探視，並代表市長侯友宜送上溫暖的棉被與防疫口罩。三峽區長周晉平表示，寒流來襲期間，除呼籲大家注意作好保暖外，使用熱水器、瓦斯和電熱暖爐時更要注意安全。
受到大陸冷氣團影響，北部地區瞬間急凍，戶外溫度驟降到攝氏六度，對心血管疾病患者與年長者身體健康是極大的挑戰。三峽區公所為防範低溫來襲，不僅動員鄰里長關懷街友，更動員志工送上餐點保暖襪與暖暖包等物資。
三峽區公所社會人文課課長呂姿瑩表示，昨天起區長更和鄰里長逐戶探視區內76名獨居老人，並代表市長侯友宜送上厚暖棉被，關心所有獨居老人寒流來襲期間生活狀況。
周晉平表示，區內已作好低溫關懷與通報，對街友也給予輔導或主動協助申辦相關福利補助，並結合志工送餐給獨居老人。平常時期每周五送餐志工送餐時，還會為獨居老人備好周末代餐包；寒流期間更不分時刻加強關懷，期望三峽區內所有弱勢者都能獲得最佳的協助。
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