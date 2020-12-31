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三重中興活動中心變身運動聚點 周日前免費運動體驗

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
三重中興市民活動中心是第六處改造成功的健身中心，新北市長侯友宜今前往視察成果、體驗器材。記者江婉儀／攝影
三重中興市民活動中心是第六處改造成功的健身中心，新北市長侯友宜今前往視察成果、體驗器材。記者江婉儀／攝影

三重中興市民活動中心原本使用率低，透過新北運動中心2.0計畫，盤點公有空間進行活化，由運動休閒業者洛德城堡承租經營，改造成運動空間，是第六處改造成功的健身中心，新北市長侯友宜今前往視察成果、體驗器材，侯友宜表示，包括運動中心、健身中心與運動天幕等，預計4年完成34處。

侯友宜表示，市府從2019年底積極利用公有空間活化，引進民間專業團隊經營，原低使用度的三重「中興市民活動中心」，由知名的運動休閒業者洛德城堡承租經營，改造為熱血運動空間，將3樓原為閱覽室，變身成多功能體適能教室及綜合有氧教室，4樓的空間打造成健身中心，將開設20餘種多元課程，適合不同年齡層都能輕鬆參與，初學者也能簡單上手，滿足更多市民運動需求。

新北市已經啟用16座大型國民運動中心，侯友宜表示，目前正在進行運動中心2.0計畫，政府盤點公有空間資源，結合民間專業運動經營業者，打造新北運動品牌-「新北運動聚點」，包括運動中心、健身中心與運動天幕等，預計4年完成34處，目前共完成4處運動中心、4處運動天幕，這裡是第6處改造成功的健身中心。　　

體育處表示，「洛德城堡Fun Gym三重店」主要以體適能中心、韻律教室及有氧教室為主，為社區型運動空間，價格親民比照國民運動中心。即日起到1月3日推出試營運免費運動體驗，名額有限，歡迎現場報名或電話預約02-2778-1888，營業時間為中午12點至下午8點，1月4日起正式營運，相關優惠資訊可至「新北運動聚點」粉絲團查詢。

三重中興市民活動中心是第六處改造成功的健身中心，新北市長侯友宜今前往視察成果、體驗器材。記者江婉儀／攝影
三重中興市民活動中心是第六處改造成功的健身中心，新北市長侯友宜今前往視察成果、體驗器材。記者江婉儀／攝影
三重中興市民活動中心原本使用率低，透過新北運動中心2.0計畫，盤點公有空間進行活化，由運動休閒業者洛德城堡承租經營，改造成運動空間。記者江婉儀／攝影
三重中興市民活動中心原本使用率低，透過新北運動中心2.0計畫，盤點公有空間進行活化，由運動休閒業者洛德城堡承租經營，改造成運動空間。記者江婉儀／攝影
三重中興市民活動中心原本使用率低，透過新北運動中心2.0計畫，盤點公有空間進行活化，由運動休閒業者洛德城堡承租經營，改造成運動空間。記者江婉儀／攝影
三重中興市民活動中心原本使用率低，透過新北運動中心2.0計畫，盤點公有空間進行活化，由運動休閒業者洛德城堡承租經營，改造成運動空間。記者江婉儀／攝影

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