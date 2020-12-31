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台中雙十公車優惠新制綁卡 元旦暫停服務一天

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市雙十公車優惠新制「市民限定」明年元旦上路，交通局長葉昭甫提醒，元旦當日是國定假日，市府公布的95處申請綁卡地點將全部暫停服務一日。圖／台中市交通局提供
台中市雙十公車優惠新制「市民限定」明年元旦上路，交通局長葉昭甫提醒，元旦當日是國定假日，市府公布的95處申請綁卡地點將全部暫停服務一日。圖／台中市交通局提供

台中市雙十公車優惠新制「市民限定」明年元旦上路，交通局長葉昭甫提醒，元旦當日是國定假日，市府公布的95處申請綁卡地點將全部暫停服務一日，1月2日及3日雖為連假，但公布的29處圖書館及6處捷運站仍照常提供綁卡服務，1月4日後95處申請地點也將繼續提供綁卡。

葉昭甫表示，雙十公車「市民限定」優惠新制元旦開始實施，屆時使用已綁定的電子票證搭乘市公車即可享搭車10公里免費、超過10公里車資上限10元的優惠。

已在網路填妥「市民限定」申請資料但尚未完成靠卡綁定，請記得攜帶國民身分證及電子票證前往市府公布的95處申請地點靠卡，才算真正完成綁卡作業。

政策上路後若持尚未綁定票卡上車將被扣款15元，後續再依實際搭乘距離於下車時扣款，請民眾特別留意！市民限定政策相關訊息可至市民限定網站：https://idoor.taichung.gov.tw/查詢。

葉昭甫提醒，「市民限定」政策實施後仍會持續提供綁卡服務，民眾如果沒有立即或經常搭乘公車的需求，也可於日後有搭乘需求時，再前往申請地點辦理，歡迎市民撥冗前往綁卡。

公車 圖書館 捷運

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