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長者北捷昏倒腦滲鮮血 高中生見狀CPR急搶救獲學校表揚

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
謝同學表示，雖然曾經學過CPR，但從未有實際救人經驗，當下見況仍十分震撼，但直覺救人不應遲疑。圖／台北市政府教育局
謝同學表示，雖然曾經學過CPR，但從未有實際救人經驗，當下見況仍十分震撼，但直覺救人不應遲疑。圖／台北市政府教育局

日前29日晚間捷運龍山寺站月台，有一名年長者昏倒，並因撞擊後腦而滲血，現場兩名男子立即交替施作企圖挽救長者性命，最終昏倒長者恢復生命跡象，其中一名救人男子是正就讀高中的男學生，學校更頒獎表揚其善舉。

本月29日晚間捷運龍山寺站月台，有一名年長者昏倒，並因撞擊後腦而滲血，當下一名男子見狀上前施救CPR，另一名男高中生亦趨前主動幫忙，兩人交替施作企圖挽救性命，直至警消人員到場接手後，男子已逐漸恢復生命跡象。在場民眾表示，兩人手上沾染到傷者鮮血，按壓到滴汗且顫抖了仍不放棄。事後，民眾及站務人員對兩人義舉均敬佩不已。

這位學生是目前就讀北市育成高中高一的謝同學，謝同學表示，雖然曾經學過CPR，但從未有實際救人經驗，當下見況仍十分震撼，但直覺救人不應遲疑，只能勇敢上前，所有緊張、擔憂、生命的不確定性都只能拋諸腦後，為所當為，竭盡所能挽救生命。

校方得知後，即時表揚謝同學的善舉，於12月30日晨朝期間公開表揚並頒發感謝狀，並藉此呼籲全校同學從生活周邊開始實踐好人好事，帶動效倣氛圍，發揚育成好品格精神。

捷運 龍山寺

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