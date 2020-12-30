新北失業及無薪假人數 市府：同步走低

依據新北市勞工局統計，新北失業及企業實施無薪假人數同步走低，大量解僱及失業認定件數也呈下降趨勢，勞工局長陳瑞嘉今天指出，新北失業情形已改善，疫情衝擊似有減緩。

陳瑞嘉今天表示，全球武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，但根據勞動數據統計，新北市疫情對就業市場衝擊似有減緩情形，新北市今年企業資遣人數以3、4月的3167人及3349人最高，隨後每月都在2000多人，11月及12月降到2000人以下，比去年各月同期都減少。

他說，新北市大量解僱的人數除9月最高外，近來也都呈下降，各月失業認定件數雖仍較去年各月同期高，但整個趨勢也是呈下降。

他表示，新北市企業每月實施無薪假人數較去年明顯增加，從3月起每月實施無薪假人數都破千，其中以5月的4994人最多，但隨後逐月減少，12月降到千人以下的937人。

陳瑞嘉指出，為協助民眾就業，新北市勞工局已舉辦102場徵才場，共提供5萬個職缺供媒合，民眾失業情形已逐漸改善。

至於移工來台部分，他表示，基於國際疫情延燒，勞局要求移工防疫宿舍需符合「獨棟建築、實施分流送餐、甲級廢棄物清運規劃及終期消毒」4大規範。

陳瑞嘉指出，目前符合「新北市產業類新引進移工入境居家檢疫場所設施措施標準」的移工防疫宿舍共有5間，累計已逾千人申請入住，已落實移工的防疫管理。