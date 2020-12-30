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侯友宜、吳敦義出席保全表揚大會 齊聲讚揚保全貢獻
新北市長侯友宜、前副總統吳敦義今日晚間6時許出席「109年全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會」，侯友宜大力讚揚保全對台灣治安的幫助，也因如此，政府才將今日定為保全日，自己身為警察系統出生的人員，對此感到驕傲；吳敦義則說，自己曾當過義警，後來做到行政院長、副總統，深刻了解保全對治安的重要性，我們要同心協力保護大家的安全。
侯友宜說，保全得到全國民眾及立法院與各部門肯定，所以才將今日訂為保全日，在場的各位都是靠自己得到應有的尊重，得到應有的待遇，這是實至名歸。
侯友宜強調，在防疫的這段時間，保全相當辛苦，若沒有保全在社區的管理，就不會有今天的成果，真的很謝謝全國保全從業人員的付出。
吳敦義表示，自己第一份義務工作就是擔任義警，後來去當台北市議員才走上從政之路，做到行政院長、副總統後更深刻了解治安的重要性，今天要以最尊敬的心情來表達感謝之意，大家所做之事都為台灣帶來安定，讓社會更有保障。
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