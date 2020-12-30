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走靜貓空觀光行銷三貓計畫 佐鼓聲品茗彷若仙境

中央社 / 台北30日電

北市府整合貓空、貓纜、貓熊的「三貓計畫」，將大貓空地區的有名宮廟如包括指南宮、忠順廟，以及優人神鼓山上劇場、木柵鐵觀音茶區等在地力， 串聯資源打造地方觀光亮點。

台北市觀光傳播局表示，為促進三貓地區觀光發展，特別規劃5場系列主題活動，包含「雲腳貓空」、「優人神鼓演出」、「品茗-木柵鐵觀音茶」、「森響-山林蔬食」等體驗。

台北市長柯文哲今天出席「三貓計畫」起跑活動時表示，貓空本來就有非常豐富的生態環境，更有指南宮、樟山寺、木柵忠順廟等知名大廟，結合文山地區的茶產業、貓纜、東亞最大的動物園北市動物園等，打造雲霧裊繞、恍如世外仙境的旅程。

觀傳局長劉奕霆補充，本次邀請旅行業、旅館業及旅遊預訂平台、貓空商圈等合作，民眾可搭乘捷運文湖線轉貓空纜車，凌空鳥瞰台北城，再到貓空尋幽訪勝、泡茶放空。

觀傳局設置3個創意打卡點，即日起至110年8月31日止，凡於「走靜貓空」打卡點拍照上傳個人臉書成功者，可享「貓空休閒產業社區發展協會」統整32個商家所提供的優惠。

北市 觀傳局 貓纜

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