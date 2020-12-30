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寒流來襲擎天崗水牛也避冬 陽管處鋪設稻草保溫地墊

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應寒流來襲，陽管處今已在擎天崗舊牛棚鋪設稻草保溫地墊。圖／陽管處提供
因應寒流來襲，陽管處今已在擎天崗舊牛棚鋪設稻草保溫地墊。圖／陽管處提供

寒流來襲，陽明山擎天崗今溫度一度將至3度，因應這波寒流並協助擎天崗虛弱水牛避寒，陽管處今下午召開「因應擎天崗野化水牛越冬緊急救援會議議程」，邀請專家學者進行討論，文化大學森林暨自然保育學系助理教授胡正恆指出，會議重點在兩隻水牛母女依依、依母的健康狀況，今早確認逐漸康復，陽管處也在牛棚鋪設稻草保溫；陽管處發言人張順發表示，今明兩天會確切做好牛隻保暖準備。

胡正恆指出，今下午3時針對水牛越冬緊急救援進行會議，由於依依、依母為母女，都有心臟疾病的問題，所以也有邀請台大醫師進行救治，今早7點也有上山查看，目前水牛母女逐漸康復；也有邀請雙北動保處出席，盼未來能加強動物友善。

張順發表示，之前已有營養補給、健康檢查、積極巡查水牛活動情況的作為，今日在會議中也受到專家學者肯定，除要求持續保持上述作為，也給出三個建議，包含觀察牛隻情況、加強牛棚保溫、拆除網竹篙山方向刺鐵網圍籬。

張說，專家建議加強擎天崗舊牛棚側版，以及增加稻草保溫地墊，但不建議採用保溫燈，因為野化水牛有自己的棲息習慣，太多人為干擾會讓他們不願進入牛棚避寒，所以用稻草保溫較為適合，今日已完成鋪設。

另外，針對牛隻頭鑽進刺鐵網圍籬試圖吃草情況，陽管處明天將會把往竹篙山方向的圍籬打開連續通道，讓牛隻可以順利吃草。

因應寒流來襲，陽管處今已在擎天崗舊牛棚鋪設稻草保溫地墊。圖／陽管處提供
因應寒流來襲，陽管處今已在擎天崗舊牛棚鋪設稻草保溫地墊。圖／陽管處提供

水牛 擎天崗 寒流

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