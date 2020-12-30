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蔡英文出席保全表揚大會 感謝全台12萬從業人員

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
蔡英文表示，保全業對台灣社會治安貢獻良多，在各個角落守護人民安全，要特別感謝這些從業人員。記者張睿廷／攝影
蔡英文表示，保全業對台灣社會治安貢獻良多，在各個角落守護人民安全，要特別感謝這些從業人員。記者張睿廷／攝影

蔡英文總統今日下午4時30分至新北市板橋出席「109年全國保全日暨協力治安有功人員表揚大會」。蔡英文致詞時表示，台灣保全業從業人員約有12萬人，是維護台灣社會治安重要的防線，保全在台灣各個角落幫助人們解決糾紛、拯救寶貴生命，這都是相當值得肯定的，要特別感謝全國保全人員。

蔡英文表示，今日是台灣訂定全國保全日的第一次慶祝活動，相當高興能在這個日子與所有得獎者一起分享榮耀，會訂定國家保全日最主要還是希望從保全業都能感受到政府對大家的重視，並讓民眾看見保全業在社會上的重要性。

蔡英文說，台灣軍人、警察約有18萬人、8萬人，保全約有12萬人，若沒有這些保全，台灣勢必要增加更多軍警，保全是維護台灣治安的重要力量。

蔡英文指出，台灣民眾只要在路上看到身穿制服的保全，就會有一種安心的感覺，不管在學校、社區還是銀行皆是如此，對於晚歸的民眾來說，亮著光的警衛室就是守護安全的象徵，帶給我們溫暖，身為國家元首，要特別向保全人員道聲感謝。

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