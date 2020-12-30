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瑞芳獅友加碼送愛心 瑞平雙三區弱勢戶受惠

觀天下 / 記者蕭皓文／瑞芳報導
瑞芳獅子會歲末做愛心送生活物資，加碼保暖毯與千元紅包，希望弱勢戶能安穩過冬，溫馨過新年。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳獅子會歲末做愛心送生活物資，加碼保暖毯與千元紅包，希望弱勢戶能安穩過冬，溫馨過新年。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳獅子會歲末做愛心，募資上百份的生活物資，於今(30)日分送給瑞芳、平溪、雙溪三區的弱勢戶，正巧遇上寒流來襲，獅子會也加碼保暖毯與千元紅包，希望弱勢戶能安穩過冬，溫馨過新年。

瑞芳獅子會會長黃進勝表示，東北角地區早年有許多礦業人口，但產業沒落後，許多缺乏識字、工作能力的失業民眾難以翻轉貧困人生，為了幫助他們能感受過年的溫馨氣氛，瑞芳獅子會舉辦物資捐贈活動，總計瑞芳區80戶、雙溪區15戶、平溪區10戶的弱勢民眾，希望他們好好過冬，也謝謝公所與各里辦公室協助發放物資。

瑞芳區長施玉祥表示，瑞芳獅子會的善舉，不僅提供保暖毯及生活物資，還以熱情招待偏鄉居民，大家拿著號碼牌來領取，心裡都暖暖的，今明兩天寒流來襲，請民眾注意安全使用熱水器，並多多關心家人鄰舍的保暖狀況，以度過嚴寒的元旦跨年。

瑞芳 保暖 平溪

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