共築「櫻花長城」 汐止忠山里民相揪種樹

汐止內溝溪沿岸風景美，尤其櫻花盛開時遊客好多，也是附近居民休閒散步的後花園，為了營造櫻花長城，忠山里長吳國全號召里民鄰居一起廣植櫻花樹苗，不少里民一家大小合力種下一棵櫻花樹苗，希望兩年後，「櫻花長城」美景更壯觀。

忠山里長吳國全指出，每年櫻花盛開時，總是吸引好多人來賞花，只是時間一久，難免樹會枯死或是被颱風吹倒，所以，這次忠山里辦公處、內溝溪綠美化協會及龍馬湖發展協進會就合作舉辦，大手牽小手共築內溝溪櫻花長城活動，號召社區鄰居合力在內溝溪畔廣植櫻花樹苗，當天吸引不少大小朋友參加，看著全家大小合力種下一棵櫻花樹苗，真的好感動。

住在附近也經常到這裡散步的居民也報名來種樹，看著樹上的名牌，是自己種下的，直說，如果之後櫻花盛開感覺會很開心。

吳國全表示，當天包括議員、以及汐止區長，還有自己都種下了櫻花樹苗，希望未來不輸對岸台北市，櫻花大道更壯觀，另外，也和大家埋下了時空膠囊，已經埋在了賞鳥亭旁的邊坡，預計十年挖出來，看看大家的願望有沒有實現。而種樹只是一個開始而不是結束，這次一共種下了50棵的櫻花樹苗，由地方民眾種植、認養、照顧陪伴，未來也希望櫻花樹苗長大後，讓兩岸的櫻花大道串聯，成為賞櫻熱點。